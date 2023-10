Rita Valge töötab kuni uude ametisse asumiseni sihtasutuse Saaremaa Muuseum juhatuse liikmena, varem on ta töötanud muinsuskaitseametis, Viljandi linnavalitsuses ja Rahvusarhiivis. Valge on Tartu Ülikoolis omandanud nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi kunstiajaloos.

Rita Valge sõnul on maanteemuuseum teinud tänuväärset tööd liiklushoiakute ja -käitumise kujundajana ning see roll on kandev ka tulevikus.