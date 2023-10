SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Vana tuttav kollitab jälle

Sellest on nüüd vähemalt pool aastat, kui hollandlasest sõber oma juubeli mul kalendris “save the date” ehk eelkutsena tähistada palus. Lennupiletid Amsterdami said varakult ära ostetud, aga paar nädalat enne tähtsat päeva puges korraga hinge ärevus.

Ei, ma ei kartnud enne reisi haigeks jääda, küll aga muretsesin, et võin välismaa ürituselt midagi ebameeldivat üles korjata. Ja mis see muu ikka on, kui kurjavaimu COVID-19, mille tõttu me siin paar aastat vahelduva eduga kodus istusime. Mõelge ise – ligi 100 inimest sõidab kokku, ja mitte ainult Hollandist, vaid rahvusvaheline seltskond Mehhikost Kreeka ja Lätini! Vahele jäävad kõik lennujaamad ja tanklad ja muud avalikud kohad.