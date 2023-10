JUHTKIRI ⟩ 10 eurot kuus

Kindlasti annab see inimestele juurde valikuvabadust – otsustada ise, mida osta ja mida mitte. Kuulusid ju toidupakki kindlad tooted, olid need siis saajale meeltmööda või mitte.

Ehkki vanasõna ütleb, et kingitud hobuse suhu ei vaadata, on ka vaesuses elavatel inimestel oma eelistused ja soovid. Võib-olla valiks toiduabi vajaja neljaviljahelveste asemel hoopis leiva, hernesupi asemel hapukapsa ja kohvi asemel mahla? Nüüd on tal see võimalus olemas. Toidukaardil oleva summa piires muidugi.

Samas – poest jaehinnaga toidu- ja esmatarbekaupa osta on arvatavasti kallim, kui oli see kraam, mis seniste toiduabipakkide jaoks ilmselt hulgihinnaga ostetud. Seega saab toidukaardi eest kardetavasti tunduvalt vähem kaupa, kui sisaldas toiduabipakk.

Paraku on aina rohkemate inimeste jaoks reaalsus see, et igapäevase toidulaua katmisega on üha raskem toime tulla. Nii ei jää üle muud kui osta võimalikult vähe ja kõige odavamat kaupa. Olgugi et selle kvaliteet ei pruugi olla kaugeltki nii hea kui kallimatel toodetel.