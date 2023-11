Tasuta õigusnõustamine üle Eesti

Õigusabi saab maakonnakeskustes üle Eesti nii kohapealse konsultatsiooni, videokõne kui e-kirja vahendusel. Tasuta õigusabi toetab Justiitsministeerium ning 2 tundi tasuta õigusabi saab inimene sissetulekuga kuni 1200 eurot (tavaasjades) või kuni 2000 eurot (lapse õigustega seotud küsimustes). Sealt edasi saab õigusabi soodustingimustel hinnaga 45 eurot/tund. Siiski, keskmine ajakulu nõustamisele on 2,2 tundi, mis tähendab, et enamik muresid saab tasuta aja sees lahendatud.

Tänavu täitus ettevõtmisel ka väike verstapost - nende õigusabi on kasutanud 55 tuhat inimest. Neid, kes abi võiks vajada on kindlasti veel palju. Praktikas näeme, et õigusprobleemid kuhjuvad samamoodi nagu ka tervise-, raha- ja kõik muud probleemid, mistõttu õigeaegne tegutsemine on hädavajalik.