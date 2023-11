MUHU UUDISSED ⟩ Muhulased ja muhukad

Aga kui nüid pitkemalt ja tõsisemalt mõtelda, siis kas ikka sõuke nimetus oogid moole mõteldud või mõne teesele muhulasele. Sest voata teene külg oo asjal viel. Nõnnasammati kut muhukas, nõnna aab muhulaste iŋŋe täis sõuke asi kua, kut mõni alles puari vuasta iest siia tuln inimene oma kohta muhulane ütleb. Või, oidku ete viel, et mõni muhulane nõukest muhulaseks kutsub. Aga kisne siis oo, kui naad muhulased põle? Äkist nie oogid nie muhukad? Nõnna et änam ma äda ep võta. Ja ää võttig sa kua, kis sa moole nõukest asja alisesid. Las naad olla piale muhukad. Me oleme muhulased edasi. Ja kui palgeroamatus jälle midad muhukate kääst uuritse, siis me lihtsalt ep tie nendest välja. Sest sõuke küsimus põlegid meitele mõteldud.