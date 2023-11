"Laupäevases Saarte Hääles (28.10) köitis mu tähelepanu Ain Lemberi artikkel "Kihelkonna vs. Lümanda: "Üks või kaks last klassis ei ole normaalne!"" Lugesin ja imestasin, et kust ometi tuleb meie sisse see vastandamise vajadus," kirjutab Kihelkonna koolijuht Maarika Naagel.