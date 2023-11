NÄDALA KIITUS / NÄDALA LAITUS

NÄDALA LAITUS

Elementaarsete tuleohutusnõuete eiramine on paraku saanud üsna tavaliseks. Paari nädala jooksul on Saarte Hääles sel teemal ilmunud mitu uudist: Orissaares pidulikult avatud Orvali keskuses on tuleohutusnõued täitmata; Uuemõisa külas tegutseb majutusäri, kus pole juttugi tuleohutusest; Kuressaares Smuuli tänaval asuvas kortermajas süttis aga keldriboks. Vahest oleks aeg midagi ette võtta enne kui hilja?