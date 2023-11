JUHTKIRI ⟩ Kuidas raskel ajal toime tulla?

Eurod. Foto on illustratiivne.

See, et inimeste elujärg – ka Saaremaal – muutub üha viletsamaks, ei ole müüt. Raske on üksikvanemaga peredel, töötuks jäänutel ja nende peredel, üksi elavatel eakatel. Kindlasti leidub ka neid, kelle toimetulekut viimaste aastate kriisid mõjutanud ei ole. Samas kasvab kitsikuses elavate inimeste arv mühinal ja sellega koos toimetulekutoetuse taotluste hulk ja toetusteks eraldatud summad.