"Palju räägitakse sõjapõgenikele makstavatest toetustest, aga meie oma inimesed loevad poes sente, et saiapätsi kätte saada," kirjeldas Kuressaare kaupluses hiljuti nähtud vaatepilti üks vallakodanik. Lisaks vestles Saarte Hääl veel mitme allikaga, kes on mures meie inimeste käekäigu pärast. Kuna teema on psühholoogiliselt valus, soovisid inimesed jääda anonüümseks.