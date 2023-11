JUHTKIRI ⟩ Õige mees käib arsti juures

Selline mõtteviis hakkab õnneks kaduma. Miks õnneks? Paraku on just sellise mõtteviisi tagajärg see, et kui need oma tervisest mitte piisavalt hoolivad mehed lõpuks arsti juurde jõuavad, siis on paljudel juhtudel kahjuks liiga hilja.

Fakt on, et umbes poolte Eestis registreeritud surmade põhjus on vereringeelundite haigused ja teisele kohale jääb vähk. Küllap oleksid paljud neist surmadest ennetatavad, kui inimesed oma tervisele rohkem mõtleksid ning regulaarselt arsti juures kontrollis ja sõeluuringutel käiksid.

Õnneks on Eestis hakatud meeste terviseteadlikkusele suuremat tähelepanu pöörama. Juba aastaid on ka meie riigis novembris läbi viidud meeste tervisele suunatud movembri-kampaaniat.

Meedias ilmuvad kogemuslood sellest, kuidas “va sõralisele” on tänu tervisekontrolli minekule veel õigel ajal jälile saadud. Viimati ilmus selline lugu Saarte Hääles 28. oktoobril – Hannes Tali kutsus mehi üles tervisekontrolli minema.