RÄÄGIME SURMAST ⟩ "Täna on see päev!" Suitsiidi kogemuslugu

Ma ei saa teiega jagada lahkunu nime ega rääkida väga täpselt sellest, mis juhtus. Kes teab, see teab. Püüan kirja panna endaga toimunu ja teen seda seepärast, et ka see lein sai mingis mõttes lihtsalt endasse peidetud ning jäi ilmselt korralikult läbi elamata. Kuidas ma seda tean? Tean, kuna käisin sel aastal kohas, kus see kõik juhtus, ja mu keha reageeris järjekordsele kunagi läbielatud hingelisele traumale.