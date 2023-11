Saaremaa ja Muhu noored tutvusid Lõuna-Prantsusmaa mitmekesisusega

Nädal oli väga meeleolukas, õpetlik ja silmiavav. Kuigi päevad olid väga erinevad ja täis tegevusi, olid läbivateks teemadeks siiski keskkond ja noorte osalus. Nädala jooksul saime tuttavamaks kohaliku kultuuriga, looduse ja mitmekesisusega ning probleemidega, millega Prantsusmaa maapiirkondade noored silmitsi seisavad. Saime samastuda, aga ka näha meie riikide erinevuseid. Üks projektis osalenud noor tõi esile, et “kui palju sarnasusi aga samas ka erinevusi on Prantsusmaal võrreldes Eestiga ja prantslastel võrreldes eestlastega aga kui lihtne on omavahel suhelda ja leida teemasid, mida arutada. Kui välja tuua veel mõned väiksemad asjad siis see kui suured on toiduportsjonid, jalanõudega toas käimine, see mitte külmkapis käiv piim ja ohh kui maitsvad saiakesed.”