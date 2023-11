Ärme külva erivajadustega inimestele kannatusi juurde, võimaldame neile tööd

Oma olemuselt on kaitstud töö suunatud neile erivajadustega inimestele, kes ei ole suutelised püsivalt töötama tavatöökohtadel, kuid on siiski juhendamise korral võimelised tegema mõtestatud tööd ning looma läbi selle väärtusi. Astangu kutserehabilitatsiooni keskus pakub praegu kaitstud töö võimalust 28 inimesele. Esimesed katsetused kaitstud töö vallas tegime keskuses juba 2007. aastal. Alustasime lihttööga, erinevate esemete pakendamise ja komplekteerimisega. Teeme seda siiani. Enamasti allhanke korras tehtud töid on võimalik leida ka kaubanduskettidest.