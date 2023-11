VIIMASE MÄNGU EEL ⟩ Sander Laht pingeid ei tunne

„Löödud väravaid on isegi palju ja ma poleks niipalju lootnud. Ma pole ju tegelikult ründaja ja olen kogu elu olnud poolkaitsja. Viimased aastad on tulnud ka rünnakul mängida, aga see ei ole minu loomulik positsioon. Samas 5-6 väravat aastas on korralik saavutus ja 108 on optimaalne summa.“

Kui Sander Lahe karjääri eredamatest saavutustest midagi välja tuua, siis võiks esile tõsta hõbemedali noorteklassis, Esiliiga B võidu ja mullu Premium liigas saavutatud viienda koha. „Karjääri parim kordaminek on see, et olen püsinud terve ja on õnnestunud kodusaart niikaua esindada,“ toob ta ise välja.

„Ega tegelikult selliseid märkimisväärseid sportlikke tulemusi pole mul ette näidata ja ma arvan, et see Esiliiga B võit – mina arvan, et me ei pidanud seal üldse olema. Aga kui juba mängisime, siis oli seal ka võit kohustuslik.“

Kui Sander Laht noorena jalgpallurikarjääri alustas, siis oli tahe jõuda välja ka Eesti koondisesse, aga see ei õnnestunud. „Tähtsal ajal olid vigastused segamas ja võib-olla on mul väljakul jäänud agressiivsusest puudu, et sellele tasemele küündida. Aga õnneks olen saanud siiani tegeleda oma lemmikalaga piisavalt hästi ja piisavalt kaua,“ tõdes ta.

Iga treener ja sats on midagi andnud