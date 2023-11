Mälestame ⟩ Kalle kandis Eestit ja isamaalisust südames ja hinges

Ta on olnud kümnete ja kümnete masinate roolis, mida Kaitseliidu Saaremaa malev kasutanud on. Sõidutanud kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noori kotkaid ja kodutütreid, olnud esmaabiauto roolis valmis õnnetusjuhtumitele reageerima.

Kalle oli jutukas mees oma muhedate lugudega. Kuid tema sõnad ei olnud suurejoonelised. Oma pühendumust isamaale ja Kaitseliidule näitas ta tegude kaudu. Pani vormi selga ja tuli kodust välja nii suurtele kui ka väikestele üritustele. Seda nii keerulistel aegadel 90-ndate algul, kui okupatsiooniväed polnud veel lahkunud, kui ka nüüd, kui jätkunud on maleva järjepidev arendamine. Nii põhitöö kõrvalt kui ka viimastel aastatel pensionipõlve nautides.

Kalle jääb meile meelde kui Kaitseliitlane suure algustähega. Tema panus iseseisva Eesti ja turvalise Saaremaa heaks on hindamatu. Tema lahkumine on kaotus, millega on ääretult raske leppida.