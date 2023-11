Saaremaa roll kurtide ajaloolises pärandis

4. novembril toimus tänu MTÜ Vöimalus toele Kuressaares seminar Saaremaaga seotud kurtide kogukonna ajaloolisest pärandist. Seminariga tähistas Saarte Kurtide Ühing oma asutamise 90. aastapäeva ja kurtidele Saaremaal hariduse andmise 130. aastapäeva.

Osalejate sõnul oli seminar väga huvitav ja kaasahaarav ning üritusel veedetud aeg möödus märkamatult. See on ka üsna loomulik, sest kurtide ja nende identiteediga seotud teemad köidavad kurte alati rohkem ning neid ka väärtustatakse muudest teemadest enam. Samuti on kurtide inimestega seonduvat infot ja materjale äärmiselt vähe ning neile on ka keerulisem ligi pääseda, mistõttu janunevad kurdid niisuguse info järele rohkem.

Võimalik, et üldsusele tundub vahel puudega inimeste teema käsitlemine kuidagi piinlikuna, kuid meie (kurtide) jaoks see kindlasti nii ei ole. Meile tundub just vastupidi, et selline info on väga väärtuslik ja oluline. Samuti on väga suure väärtusega info vanal ajal kasutatud viipekeele ning nn koduse viipekeele kohta, mida erinevates piirkondades läbi ajaloo kasutatud on.

Eelnevast lähtuvalt on mul palve, et kõik, kellel on mingit ajaloolist infot, materjale/fotosid või isiklikke mälestusi seosest kurtide inimestega, jagada seda minu (Maret Õun: saartekurdid@gmail.com) või Aire Murdiga (aire.murd@ead.ee). Kurtide ajalooga seonduvalt pole vaja piinlikkust tunda, meie jaoks on see igal kujul vaimustav.

Huvitavaid fakte: