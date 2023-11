MUHU UUDISSED ⟩ Abemetega mehed, ädas kassid ja vanad kaakad

Neh, ega neid naljairmuga kottu välja ep suagid, et tohtri juure minna. Ma ole ikka arvan, et kui mõni miesterahvas kuskilt tohtri uksest juba sisse vaob, et siis tuleks teene otsast-otsani läbi uurida, sest ühna tõesti oo taal küll juba suur äda käe seks aaks. Tiagid, mis naad pelgavad. Põle kellegid jutt, et ah mool põle äda midad ja sie lähäb varsi üle jälle.