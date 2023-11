Urmas Viilma tegi teatavaks EELK piiskopikandidaadid

Saarte praost Anti Toplaan rääkis Saarte Häälele, et kaks ametis olevat abipiiskoppi on minemas pensionile ning seetõttu esitab peapiiskop järgmisele kirikukogule, mis on Eesti luteri kiriku kõrgeim otsustusorgan, kolm abipiiskopi kandidaati.

Toplaan lisas, et kuna ka tema on seatud kandidaadiks, on see tema jaoks kahtlemata uus väljakutse. "Valituks osutumise puhul tähendaks see minu jaoks piirkonnajuhi ehk praosti ametist loobumist ning ka kirikuvalitsuse liikme ehk assessori ametist loobumist," selgitas Toplaan. "Piiskop on kirikuvalitsuse liige oma ameti poolest ja kui vaadata veel kaugemasse tulevikku, siis on minu ettepanek peapiiskopile olnud see, et mina ei loobuks koguduse õpetaja ülesannetest ning jääksin edasi Kuressaare koguduse ülemõpetajaks ja teise koguduse hooldeõpetajaks, aga sel juhul poleks ilmselt tegemist enam kirikuõpetaja või pastori nimetusega, siis oleks ametinimetus piiskop."