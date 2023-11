Naised on jõud, nii ühiskonnas kui pereringis. Keerulistel aegadel on just naised need, kes otsustavalt tegutsevad. Ka Isamaa Naiskogusse kuuluvad naised tunnevad sügavat vastutust oma riigi ja pere ees ja soovivad osaleda ühiskonna valupunktide lahendamisel. Elevust ja mõttetööd tõid kaasa Isamaa Saaremaa juhatuse liikmed Mart Maastik ja Taniel Vares, pannes naised arutama teemadel, mis on see, mis paneks naisi igapäevapoliitika teemadel kaasa rääkima ja mida saaks teha naiste toetamiseks poliitikas. Mõtteid tuli palju, sarnaseid ja erinevaid. Eelkõige leiti, et naised vajavad poliitikas rohkem tunnustamist ja väärtustamist, märkamist. Samuti väärikaid ülesandeid, poliitikaalaseid teadmisi, rohkem võimalusi panustamiseks.