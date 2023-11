“Suur osa gümnasiste leiab, et kirjandusteoste lugemine on neile vajalik, kuna see on mitmekülgne õppemeetod, millega saab huvitavalt sisustada ka vaba aega. Samas leidub ka noori, kes arvavad, et lugemine on mõttetu ajaraisk,” kirjutab Saaremaa gümnaasiumi vilistlane Melani Veelaid SG veebiväljaandes Silmapiir.