JUHTKIRI ⟩ Tööpuudus ja tööjõupuudus

Vahest pakub pisut lohutust ka see teadmine, et erinevalt üle-eestilisest töötuse kasvust on Saare maakonnas töötute arv mullusega võrreldes hoopis pisut kahanenud – paljud tänavustest töötutest on üsna kiiresti taas rakendust leidnud ning suuremaid koondamisi pole meie tööstustes õnneks toimunud.