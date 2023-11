RÄÄGIME SURMAST ⟩ Vaimuliku rollist seoses suremise ja surmaga

On hea, kui talitusest võtaksid osa asjaosalise omaksed ja sõbrad või haigla toakaaslased. Minu oma praktikas on ühed ilusamad hetked need, kui haige surivoodi juures saavad lisaks temale armulauast osa ka lähedased pereliikmed. Surijale antakse võimalus ka ise oma soovid ja õnnistus juuresolijatele edasi anda. Kui surija on kontaktivõimetu, peab vaimulik omastega surivoodi juures palvuse.

Kui inimene ei ole usklik, aga tema või ta lähedased soovivad kohtuda vaimulikuga, on see võimalik hingehoidlikul eesmärgil. Lahkunu surma järgselt on kogudused ja vaimulikud reeglina valmis omastega rääkima ja soovi korral viima läbi ka lahkunu matusetalituse.

Edasi loe veebilehelt "Räägime surmast"