ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ „Lähme verd võtma.“

Vähe sellest, et nahk on teistsuguse tekstuuriga, polnud sellel naisel ka korralikku vererõhku, mis tähendab seda, et ka need vähesed veresooned on katnud end Harry Potteri filmist tuntud nähtamatu tekiga. Seda nähes (või siis täpsemalt MITTE NÄHES) sisendasin endale, et pole hullu, vahel pole soont küll näha, küll aga sõrme all tunda. EI OLNUD.