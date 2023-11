JUHTKIRI ⟩ Lollus levib kulutulena

Ning et pisikeses Eestis tehtud videoklippi või “laivi” võivad jälgida silmapaarid koguni teisel pool maakera. Ja kes see ikka tsenseerima hakkab? Ja mis sellest, kui ekraanile peakski ilmuma hoiatav teavitus: näiteks et uimastite tarbimine võib kahjustada tervist.

Kahjuks ei anna sellised tiktokkerid endale aru, et see, mis kord internetti paisatud, sinna ka jääb. Isegi kui postitajast on kord saanud mõistlik inimene, võib ta ühel päeval seista fakti ees, et kunagi mõtlematult või purjuspäi levitatud materjal on rikkunud ta elu.