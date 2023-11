Mul on hea meel öelda, et tunneme Sassiga teineteist juba üle viiekümne aasta. Helistasin, et kohtumine kokku leppida. Ja mis selgus, Sass ütles, et tema sai aasta tagasi 70. Tõsi mis tõsi. Mis siis ikka, kuna mullu pole härra Baumanniga juubelijuttu räägitud, teeme seda siis nüüd.