Toidukuller Wolt jõuab peagi ka Saaremaale

"Meil on tõepoolest hea meel teatada, et Wolti teenus saab saarlastele kättesaadavaks loodetavasti juba sel aastal. Täpset kuupäeva on veel vara avalikustada, nagu on vara ka kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised veel kestavad. Anname kindlasti teada, kui Saaremaa elanikud ja külastajad saavad meie kaudu restoranidest, kohvikutest ja poodidest tellimusi teha," ütles Wolt Baltikumi juht Mantas Lomsargis.