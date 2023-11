ÜLESKUTSE ⟩ Nii lihtne on teha head!

Ma Armastan Aidata annetuskeskkonnas on täna 60 vabaühendust viiest valdkonnast. Annetuskeskkond koondab usaldusväärseid Eesti heategevusorganisatsioone ning suure südamega inimesi. Meie väikesel MTÜ-l Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu on au kuuluda sellesse keskkonda juba seitse aastat ja seda suures osas tänu teile, meie head toetajad, sest teie abiga oleme endile teinud nime nii saarel kui ka mandril.

Meie MTÜ tegutseb suuremalt jaolt vabatahtlikkuse alusel, palgalised on vaid kolm talitajat, kelle ülesandeks on tagada Kassikodu umbes 220 elaniku heaolu.

Väike Mia on nelja-aastane piiga, kes koos oma aastaid vabatahtlikuna tegutsenud emmega on turvakodus kiisude juures käinud juba sellest ajast saadik, kui ta käima õppis. Mia teab, et kiisude eest hoolitsemiseks on vaja raha. Mia teab ka seda, kuidas tema aidata saaks – emme käest endale kaubeldud vee- ja limonaaditaara eest saadud raha, tervelt 6 eurot ja 50 senti, annetab Mia 28.novembril turvakodu kiisudele.