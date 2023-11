Kuidas valida hauakivi?

Hauakivid on olnud osa inimkonna matusekombestikust juba aastatuhandeid. Esialgu kasutati neid pigem praktilise otstarbega – märgistamaks hauda ja kaitsemaks seda hauaröövlite eest. Ajaga on hauakivi saanud aga sümboliks, mis väljendab austust lahkunud isikule ja toimib mälestusmärgina. Hauakivi valimine on sügavalt isiklik ja tähendusrikas otsus. Tegemist ei ole ainult sümboolse meenutusega lahkunust, vaid ka kohaga, kus mälestusi jagada. Inimesed külastavad haudu, et austada oma lähedasi, süüdata küünlaid või tuua lilli. See on viis hoida elus mälestust ja sidet nendega, keda enam meie kõrval ei ole.