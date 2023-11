JUHTKIRI ⟩ Liiga mugavad, et olla terved?

Nii on 1. klassi ülekaaluliste laste osakaal kõige suurem just Saare maakonnas ja siinsetest täiskasvanuist on liiga prisked rohkem kui pooled. Samas näitab statistika, et meie maakonna inimestele ei meeldi tervislikult toituda ega tervisesporti teha, küll aga on paljudele meist meeltmööda napsitamine ja suitsetamine. Pole siis ime, et vereringeelundite haigustest tingitud surmade pooles on Saare maakond Eestis koguni neljandal kohal.