MÄLESTAME ⟩ … ja ela puhtalt, kirglikult. Jää hüvasti, armas Anne Mets!

Anne tõi kooliellu usalduse õpilaste ja õpetajate vahel, uued ideed, uue hingamise. Mingil seletamatul moel said tema juhendatud õpilased end igakülgselt realiseerida, samas nähtavalt juhendatud moel. Mõni ime siis, et nii mõnigi õpilane Anne juhatatavast klassist on hiljem tunnistanud, et Anne Metsa klassi saamine võrdus lotovõiduga. Teadmine, kuidas Annel see alati ja aastaid õnnestus, läks täna temaga kaasa.