Mis saab Viidumäe looduskaitseala majast?

Kindlasti on väikeses riigis rahalist kasu teatud valdkonna juhtimise ja korraldamise koondamisest ühte organisatsiooni. Loodan väga, et arvutused kinnitavad seda kasu ka meie riigi kinnisvara asjus. Ja üsna ootuspärane on ka see, et selleski valdkonnas igasugune koondamine – eelkõige tegevuste ja mitte töötajate koondamine – toob kohalikul tasandil kaasa vastalisust, vähemalt küsimusi.