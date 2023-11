MUHU UUDISSED ⟩ Väljas oo kena valge

Aga neh, sie oo kõik alles pühabe õhta. Pühabe pääva oo enne kua tulise kiire. Kellu kahestteistmest suab spordihallis jälle Martin Vahimetsa käe all võimelda. Taa rojektirahad oo otsa suan ja nüidsest tuleb siis ise omad korrad kindi maksa. Raha küsitse kümme eurut ja kui võimlejaid suab kokku 20 tükki, siis paljast viis eurut isegid. Neh, eks sie nõnna oo, et ega muedu ep sua masu peksa kua. Nie kis Leisis ojomas köivad, maksvad ju kua selle reisu iest. Ja võimlemine oo ju teris ja oma terisse jäuks kulun raha kohta ep sua küll arvata, et oo undrehti läin. Just kõege änam asja ette.