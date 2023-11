Saare maakonna noored on eesrindlikud hambaarsti külastamisel

Värske uuringu kohaselt on Saare maakonna noored esikohal hambaarsti külastamise sageduses kuni 19-aastaste vanuserühmas. Uuringud näitavad, et ca 78 protsenti meie noortest on külastanud viimase aasta jooksul hambaarsti. Esimene kohtumine hambaarstiga toimub väikesel saarlasel keskmiselt 2a9k vanuselt, mis on 6-9 kuud varasem teiste maakondade eakaaslastest.