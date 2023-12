Valla osalusega AS Kuressaare Soojus tõstis soojahinda 1. oktoobrist 78,19 eurole megavatt-tunni eest koos käibemaksuga, varem oli see 75,91 eurot megavatt-tunni eest. Samast kuupäevast tõstis ka vallaosalusega AS Kuressaare Veevärk vee ja kanalisatsiooni teenuste hinda ligi 40 protsenti.