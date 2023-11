MÄLESTAME ⟩ Sinu teekond oli värvikas ja särav, täpselt nagu sina!

Teaduskraad andis võimaluse alustada akadeemilist karjääri, samas oli tal huvi rakenduste vastu ja lisaks kandidaadikraadile sai ta 1984. aastal diplomi Moskva Patendiinstituudist patentoloogia erialal. Need teadmised kulusid ära hilisemas elus kahe patendi väljatöötamisel.

Raivo edasine töine elu oli eelkõige seotud Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudiga, kus ta oli toiduteaduse õppetooli juhataja ja professor 1997–2015; toiduainete instituudi direktor 2002–2014. Aastast 2015 sai Raivost emeriitprofessor. Raivo jätkas teadustööd bio- ja toidutehnoloogia erialal, samuti uuris ta eesti toitumistavasid. Raivo on töötanud välja biotesti kasutamise metoodika, avaldanud üle 80 teaduspublikatsiooni, tema juhendamisel on kaitstud 15 magistri- ja kolm doktoritööd. Alles kolm nädalat tagasi võttis ta juhendada veel ühe doktorandi. Tehnikaülikool tunnustas tema tulemuslikku tööd 1999. aastal teenetemedaliga Mente et Manu.