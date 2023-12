Saaremaa saab 2025. aastaks juurde 165 kilomeetrit elektriliine

Reedel Saaremaa vallavanema Mikk Tuisuga kohtunud Elektrilevi juhatuse liikme Rasmus Armase sõnul on Elektrilevi põhitähelepanu keskpingevõrgu paljasjuhtmeliste õhuliinide asendamisel kaetud juhtmega liinidega ja kriitilistes kohtades ka maakaabelliinide rajamisel.

Elektrilevi plaanide kohaselt saab Saaremaa 2025. aasta lõpuks juurde 135 kilomeetrit kaetud juhtmega liine ja 30 kilomeetrit maakaabelliine. Samuti on kavas asendada 13 madalpingeobjektil 7 kilomeetrit paljasjuhet õhukaabliga. Elektrilevi palub saarlastel arvestade, et tööde käigus on osadel liinilõikudel ees ootamas senisest suuremas mahus plaanilisi elektrikatkestusi.