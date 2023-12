TURVAFIRMA ⟩ Meretuulepargi alasid peaks demineerima erafirmad

"Veeinseneri- ja laevafirmasid, kes vette ehitavad, on väga loetud arv, ning Euroopa Liidus arendavad praegu peaaegu kõik meretuuleparke," sõnas Rahumägi. "Nad peavad tööle asudes olema kindlad, et merepõhi on puhas ja seal pole ühtki esimese või teise maailmasõja miini. Kui Eesti ei suuda tagada, et merepõhi on puhas, jääme me järjekorra lõppu."