Saaremaa vallavalitsuse alusharidusnõuniku Maarja Pildre sõnul on hoiurühmas käinud 13 last selle nädala veetnud kodus.

"Kahjuks ei ole lasteaedadel infot lapsevanemate tööga hõivatuse kohta, mistõttu ei oska me öelda, kas või kui palju Sõmera rühmas käivate laste vanemaid on pidanud töölt eemale jääma," ütles Pildre. "Vanemad pole märku andnud ei haridusosakonnale ega lasteaiale, et neil ei ole võimalik last koju jätta ja nad sooviksid vahepealseks ajaks asenduskohta."