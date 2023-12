KASUTA PRAAMISÕIDU AEGA LÄHEDASI RÕÕMUSTADES ⟩ Parvlaevade pardalt saab taas saata jõulutervitusi

"Postkaardi saamine on tänapäeval pigem eriline sündmus ning see on kindlasti kõigile, olenemata vanusest, rahvusest või soost tore üllatus. Praamisõit on täpselt piisava pikkusega, et nii mõnigi hea soov teele panna. Tasuta postkaardi saab küsida laevade pardapoest ning juurde saab soetada spetsiaalset toodetud TS Laevade kujundusega postmargi. Seega on kõik kirjasaatmiseks vajalik laevadel kohapeal olemas," räägib jõulukuul parvlaevadel toimuvast Raag.