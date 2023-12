SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Elu pärast streiki

Olen mitmelt inimeselt küsinud, kas avalikkus toetab õpetajaid ja kui ulatuslik see tegelikult on. Vastused on erinevad. Mõni ütleb, et toetab, ent mõni arvab, et siin avaldub häälekas vähemus ja vaikiv enamus, kelle käsitlus nii mustvalge ei ole.