Riik otsib uue parvlaeva ehitajat

Plaanide järgi peaks parvlaev hakkama reisijaid vedama 2026. aastal.



Laevaehituslepingu projekti järgi peab laev olema varustatud jõuseadmetega, mis töötavad vesinikkütuse elementidel, elektriakudel ja diiselgeneraatoritel, et võimaldada paindlikku, energiatõhusat ja keskkonnasõbralikku töötamist erinevatel režiimidel, kirjutab Eesti Rahvusringhääling.



Parvlaev on arendatud ristkastutatavaks nii Saaremaa kui Hiiumaa liinil, kuid on esialgu planeeritud Virtsu-Kuivastu liini põhilaevaks, mis alustab plaanide kohaselt tööd 2026. aasta oktoobris, teatas Riigilaevastik.