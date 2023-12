Nädalavahetusel saavad alguse uue hooaja meeste korvpalli meistrivõistlused

Laiema huviliste ringi kaasamiseks on ka sellel korral võistlused korraldatud „lahtistena“, et anda osalejatele rohkem vabadust ja võimalusi võistkondade komplekteerimisel. Võistluste põhiturniir toimub seitsmel nädalavahetusel Kuressaare Spordikeskuses ja Orissaare Spordihoones. Põhiturniiri 4 parimat selgitavad omavahel maakonna meistri välja 27. aprillil Kuressaare Spordikeskuse suurel väljakul toimuval sporti ja meelelahutust täis perepäeval. Osalevaid võistkondi on sel korral viimaste aastate viie võistkonna asemel hoopis seitse, mis meenutab juba 7-8 aasta taguseid aegu, kus konkurents maakonna meistri tiitlile oli tihedam.

Sellele hooajale lisavadki vürtsi kaks võistlustega liituvat võistkonda. Üks uus tulija on BC Käina meeskond Hiiumaalt ja teine on turniiril viimati 2019. aastal osalenud ja varasemalt mitmeid kordi meistriks tulnud võistkond BC KäSa. 18 aastat tagasi alguse saanud võistkonna BC KäSa uue tulemise taga on möödunud suvel juhtunud traagiline õnnetus, mille tõttu lahkus ootamatult taevastele korvpalliväljakutele meeskonna pikaaegne raudvara Marek Arge, kes oma südika ja kirgliku mängustiiliga paljudele meelde jäi ning nii KäSa võistkonnale kui ka erinevate Saaremaa esindusvõistkondade eest mängides end suurte tähtedega Saaremaa korvpalli ajalukku kirjutas. Mareku tädipoja ja Saaremaa edukaima, nüüdseks profikarjääri lõpetanud, korvpalluri Indrek Kajupanga eestvedamisel on BC KäSa veel vähemalt sel hooajal meistritiitli eest võistlemas, kuna lisaks BC KäSa vanematele tegijatele leiab võistkonna nimekirjast ka teisi endisi profikorvpallureid nagu Sven Kaldre ja Madis Pärn.



Lisaks nimetatud kahele uuele tulijale on võistlustules eelmise aasta meister Pulvar, noorenduskuuri läbi tegev varasemate aastate valitseja Orissaare Träx, eelmisel aastal pronksmedalite eest tuliselt võistelnud, kuid sel hooajal uute nimede all võistlevad Infopank ja Chronor ning aasta võrra kogenumad ning uue treeneri käe all võite taga ajava Saaremaa Gümnaasiumi/Spordikooli noored mängumehed.