Inglipuu ootab kinke tagasi

Kui sa võtsid Maxima Inglipuult lapse kingisoovi, aga pole veel kinki poodi tagasi toonud, siis too kink hiljemalt 15. detsembriks Maxima poodi, sest väga paljud Saaremaa vähekindlustatud perede lapsed ootavad neid kinke ning väga paljude jaoks neist on Inglipuult saadud kingid ainukesed jõulukingid.



Kui tunned, et ise kinki teha ei saa, siis palun vii kingisooviga inglike poodi Inglipuule võimalikult ruttu tagasi. Nii saab keegi teine neid lapsi aidata.



Kui sa aga ei ole veel kingisoove avastanud, siis leiad laste jõulusoovidega inglikesi veel puu pealt Maximas.