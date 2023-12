Üldharidussüsteem jagatud vastutuse vastutamatuses

"Üldharidussüsteemi korraldamisel on Eestis liiga palju selgelt kindlaks määramata vastutust keskvõimu ja omavalitsuste vahel, mis toob kaasa selle, et edu tunnistatakse meeleldi omaks, kuid probleemide puhul näidatakse näpuga teiste suunas," kirjutab saarlasest riigikontrolör Janar Holm riigikontrolli blogis.