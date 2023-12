MUHU UUDISSED ⟩ Munukest pühadeaega!

Laupane laadapäe sial Liiva spordiallis läks ikka kua tääve ette. Kõege änam ollid inimesed ärdas, et jõulupuid müidi. Ja sellepääva sai viel liuvälja piale kua. Pühabene suusamatk läks juba aa taha. Taevatuaet vist es pooldan nõukest mõtet ja kukkus sulatama, et vähä põle. Nüid oo mua must jälle. Teisibe olli turu pial kuolilaste laat. Ja sie olli vielgid vägevam kut spordialli oma. Aga oln asidest aitab nüid küll. Katsub vuadata, mis enne vuasta lõppu viel tulemas oo.