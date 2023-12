KALLE LAANET ⟩ Rahva teenri mõtisklus Jõulukingist

Oi kui palju on kogunenud teemasid, millel sõna võttes võib kindel olla, et keegi ei viitsi enam kuulata ega lugeda, kuid mis ometigi ja kindlasti vajavad korda või ümber tegemist, muutmist. Ja lugeda ja kuulata ei viitsi me sellepärast, et muutmine ei ole – enam – tõsiseltvõetav: „Nii kui nii ei saa enam midagi teha...“