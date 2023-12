Juhtkiri ⟩ Jõulud jõudvad!

Ja mis on jõulud ilma jõuluvanata? Mida jõulutaadi töö endast kujutab, pajatavad lugejatele saarlased Andrus Õunpuu, Naime Lamp, Rein Lember ja Hiljar Koppel. Kõik nad on ühel meelel selles, et jõuluvanale endale on parim kink rõõmus sära laste silmis.