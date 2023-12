LUGEJA KIRI ⟩ Kuidas muuta elu helgemaks?

Paraku tuleb tõdeda, et meie ühiskonnas on tõeline jõulukink Jeesus kuidagi varjus. Hiljuti kuulsin Vikerraadiost, kuidas lasteaialastelt küsiti, kelle sünnipäeva jõuluajal tähistatakse. Vastus oli – jõuluvana. See paneb mõtlema, et oleme Euroopas kõige usuleigem rahvas. Miks?