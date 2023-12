Lugu lühikeste pükstega Saaremaa mehest, kel sõbraks 142 lehma ja 38 kassi

Juba pea kolmkümmend aastat on Raimond kaks korda ööpäevas ihuüksi ära lüpsnud üle saja lehma. Täpsemalt - tal on 142 lehma ja 38 kassi. Hoolimata sellest, et tegelikult pole Raimond sugugi vaene mees ja võiks elada hoopis teisiti, on ta valinud just maaelu kõigi selle juurde kuuluvate raskuste, üllatuste ja rõõmudega.