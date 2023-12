KÜLAVAHELOOD: ⟩ Vilsandi rahvuspark 30 ja aasta mereline tegu

Saate sissejuhatuseks loeb saatejuht katkendi värskest juubelitrükisest pealkirjaga "Vilsandi rahvuspargi elulood". 208 leheküljelises´suureformaadilises raamatus on lugusid 52 autorilt.

"Kaitseala enam kui 100-aastase ajaloo jooksul on muutunud looduslikud olud, inimeste keskkonnateadlikkus ja -käitumine, teadmised inimese ja looduse vastastikustest mõjudest, aga ka inimeste vajadused ning võimalused. Uued olud ei tule alati koos käitumisjuhistega, kuid võivad seejuures varasemad tõekspidamised ja harjumispärase eluolu pea peale pöörata. Tähtis on meeles pidada, et kaitseala eeskirjad ei ole piirangud, kui neid käitumisjuhiseid tajutakse looduse kaitsmise kõrval ka inimese kaitsena – kaitsena liiga kiiresti muutuva maailma ning ümbritsevat keskkonda mittearvestava tegevuse eest," saab raamatu tagakaanelt lugeda.